نيوزيلندا: تعيين كريس هيبكنز رئيسا لوزراء خلفا لجاسيندا أرديرن

اختار حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا، كريس هيبكنز، ليحل محل جاسيندا أرديرن، زعيما لحزب العمال ورئيسا للوزراء في اجتماع عقد اليوم الأحد.

وكان هيبكنز(44 عاما) المرشح الوحيد لهذا المنصب، وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير، بحسب ما ذكر راديو نيوزيلندا.

ومن المتوقع أن يعقد هيبكنز مؤتمرا صحافيا بعد فترة وجيزة لإعلان القرار رسمياً.

وانتخب هيبكنز لأول مرة عضوا في البرلمان عن حزب العمال في عام 2008، وأصبح اسما مألوفا في جهود الحكومة للتصدي لجائحة كورونا.

وقد عين وزيرا للصحة في تموز/يوليو 2020، قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن التصدي لفيروس كورونا في نهاية العام، بحسب وكالة "رويترز".

ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، الخميس، أنها ستستقيل من منصبها في شهر شباط/فبراير المقبل.

وقالت أرديرن أمام أعضاء من حزب العمال الذي تنتمي إليه "حان الوقت بالنسبة لي"، مضيفة "لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى".

وأضافت أرديرن أن استقالتها ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه 7 شباط/فبراير المقبل، ونفت أرديرن وجود سر وراء استقالتها، واكتفت بالقول "أنا إنسان، أعطي كل ما في وسعي لأطول فترة ممكنة وبعدها يحين الوقت، وبالنسبة لي، حان الوقت".

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