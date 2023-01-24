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إيران تهدد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة

تاريخ النشر: 24/01/2023 - 09:25

إيران تهدد بالرد على العقوبات الأوروبية والبريطانية الجديدة
مسيرات داعمة للنظام في طهران (Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

تعهدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بالرد على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، أمس، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ وفاة الفتاة مهسا أميني، في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إجراء الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني يدل على عجزهما عن إدراك صحيح لواقع إيران وارتباكهما تجاه قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وشدد على أن إيران "تحتفظ بحقها في الرد المتبادل على مثل هذه السياسات الفاشلةـ وستعلن قريبا عن قائمة العقوبات الجديدة على منتهكي حقوق الإنسان ومروّجي الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 30 مسؤولا ومنظمة إيرانية، بما يشمل وحدات من "الحرس الثوري"، وألقى باللوم عليهم في حملة القمع "الوحشية" للاحتجاجات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

كما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات جديدة على طهران، مما يعكس مزيدا من التدهور في علاقات الغرب مع الجمهورية الإسلامية.

والعقوبات هي أحدث رد على حملة القمع الإيرانية المميتة للاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعدما احتجزتها "شرطة الأخلاق" في أيلول/ سبتمبر الماضي.

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#إيران
#الاتحاد الأوروبي
#بريطانيا
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