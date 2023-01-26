غارات روسية على كييف وقصف منشأتين للطاقة بأوديسا

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

شنت القوات الروسية روسيا صباح اليوم الخميس، هجوما على أوكرانيا بـ"أكثر من 30 صاروخا روسيا" بعد ساعات على إسقاط سلاح الجو الأوكراني 24 مسيرة هجومية إيرانية الصنع، حسبما أعلن الجيش.

وقال الناطق باسم الجيش يوري إيغنات "أقلعت ست قاذفات من طراز تو-95 من منطقة مورمانسك (الروسية) وأطلقت صواريخ. نتوقع أكثر من 30 صاروخا بدأ بعضها يظهر في مناطق مختلفة".

وأُسقط 15 صاروخا منها على الأقل. وأشار حكام مناطق إلى تشغيل أنظمة الدفاع المضادة للطائرات.

يأتي ذلك، فيما تضررت منشأتان للطاقة في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، في سلسلة جديدة من الضربات الروسية على البلد صباح اليوم الخميس، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا يوري كروك، في بيان "تضررت منشأتان أساسيتان للطاقة في منطقة أوديسا"، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات وداعيًا سكان المدينة إلى الاحتماء في الملاجئ.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أعلن في وقت سابق إسقاط مجموعة مسيرات هجومية إيرانية الصنع أطلقتها القوات الروسية من بحر آزوف بجنوب أوكرانيا.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام "أُطلقت طائرات بدون طيار من الساحل الشرقي لبحر آزوف. بحسب المعلومات الأولية، استخدم العدو 24 مسيرة شاهد. دمرت جميعها".

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر، شنت روسيا سلسلة من الهجمات الجوية ضد أوكرانيا واستهدفت بشكل أساسي منشآت للطاقة.

وأدت هذه الهجمات إلى شلّ شبكة الكهرباء، ودفعت أوكرانيا لتعزيز أنظمة دفاعها الجوي بدعم من حلفاء كييف الغربيين.

ويأتي الهجوم صباح الخميس غداة تعهد حلفاء أوكرانيا الغربيين، بما فيهم ألمانيا والولايات المتحدة، تزويد كييف بدبابات حديثة.