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بعد تصريحات عن هجوم بمسيّرات: طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكرانيّ

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 16:55

بعد تصريحات عن هجوم بمسيّرات: طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكرانيّ
تصوير شاشة للانفجار أثناء الهجوم
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

استدعت طهران القائم بالأعمال الأوكراني، بعدما أدلى مستشار الرئاسة الأوكرانية بتصريحات عن هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشآت عسكريّة في إيران، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين.

وانتقدت طهران إشارة ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في تغريدة، إلى هجوم على منشآت عسكرية في أصفهان مساء السبت الماضي، واندلاع حريق في مصنع لزيت المحركات تابع للدولة في الشمال، بدون أن يكون هناك رابط بينهما.

وكتب المستشار الأوكراني في تغريدة: "ليلة متفجرة في إيران - إنتاج مسيرات وصواريخ ومصاف للنفط" مضيفاً أن "أوكرانيا حذرتكم".

وأشار إلى أن "منطق الحرب (...) يجعل المرتكبين والمتواطئين يدفعون الثمن".

ووصفت الخارجية الإيرانية في بيان موقف المستشار بأنه "غريب ومنحاز"، مطالبة "بتفسير رسمي وفوري من الحكومة الأوكرانية" بشأن هذا التصريح.

واتهمت كييف وحلفاؤها الغربيون إيران، بتزويد روسيا بطائرات مسيرة لحربها في أوكرانيا، الأمر الذي نفته طهران بشكل قاطع.

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#إيران
#طهران
#أوكرانيا
#هجوم بطائرات مسيرة
#فولوديمير زيلينسكي
#إسرائيل

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