سلاح أميركي جديد لأوكرانيا وروسيا تعترف بتجنيد خاطئ لآلاف المواطنين

تعد الولايات المتحدة الأميركية حزمة مساعدات لأوكرانيا تتضمن لأول مرة صواريخ بعيدة المدى، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين مطلعين، في قوت اعترفت روسيا بأنها جنّدت بشكل خاطئ آلاف الرجال في الجيش من أجل القتال في أوكرانيا منذ الخريف الماضي.

وقال المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، "تمت إعادة أكثر من 9 آلاف مواطن جندوا بشكل غير قانوني إلى الوطن، من بينهم أشخاص ما كان يجب استدعاؤهم تحت أي ظرف وذلك لأسباب صحية".

وأضاف المدعي العام الروسي أن التعبئة كانت "درسا للكثيرين"، مشيرا إلى أنه يتعين على الجيش إعادة تنظيم قواعد بياناته، وتنظيم السجلات العسكرية لمعالجة أوجه القصور. وقال كراسنوف إن هناك مشكلات أيضا في دفع رواتب القوات.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤوليْن أميركيين مطلعين لرويترز قولهما، إن الولايات المتحدة تعد حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، وأضاف المسؤولان أن المساعدة العسكرية الأميركية الجديدة لكييف من المتوقع أن تشمل لأول مرة صواريخ طويلة المدى، بالإضافة إلى ذخائر وأسلحة أخرى.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع الإعلان عن المساعدة العسكرية في أقرب وقت هذا الأسبوع. وأضافوا أنه من المتوقع أن تشمل أيضا معدات دعم لأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وذخائر دقيقة التوجيه وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وقال أحد المسؤولين إن جزءا من الحزمة سيأتي من صندوق يعرف باسم مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تسمح لإدارة الرئيس جو بايدن، بالحصول على أسلحة من شركات الصناعات الدفاعية بدلا من الأخذ من مخزونات الجيش الأميركي.

وأضافت رويترز أن إدارة بايدن ستشتري سلاحا جديدا لتقديمه لأوكرانيا، ويتعلق الأمر بالقنبلة ذات القطر الصغير المعروفة باسم "جي إل سي دي بي التي صنعتها شركة "بوينغ"، ويبلغ مدى القنبلة 94 ميلا (150 كلم).

يأتي ذلك، أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة في "دفعة أولى" من الشحنات التي تعهد بإرسالها حلف يضم 12 دولة غربية.

وصرح كوليبا بأن أوكرانيا تواصل العمل من أجل "توسيع عضوية حلف الدبابات وزيادة مساهمات الأطراف المشاركة حاليا".

وتخطط كييف لإطلاق هجوم معاكس كبير لاستعادة مساحات واسعة من الأراضي التي سيطرت عليها روسيا في جنوب البلاد وشرقها.