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إيران تتهم إسرائيل بالمسؤوليّة عن هجوم المسيّرات في أصفهان

تاريخ النشر: 02/02/2023 - 09:27

إيران تتهم إسرائيل بالمسؤوليّة عن هجوم المسيّرات في أصفهان
انفجار بعد هجوم بطائرات مسيرة على منشأة في أصفهان (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اتّهمت إيران، إسرائيل، بالمسؤولية عن هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي، استهدف موقعا تابعا لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان وسط البلاد، متعهدة بالرد، بحسب ما أفادت "وكالة أنباء الطلبة الإيرانية"، اليوم الخميس.

وكانت السلطات الإيرانية قد تحدثت عن هجوم "فاشل" بمسيرات في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، استهدف "مجمعا عسكريا" تابعا لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان التي تضم منشأة نطنز النووية.

ودمرت منظومة مضادة للطائرات مسيرة فيما انفجرت اثنتان أخريان، وفق وزارة الدفاع التي أكدت أن الهجوم لم يتسبّب بوقوع إصابات وإنّما أحدث فقط "أضرارًا طفيفة في سقف" أحد المباني.

وقالت مصادر في الاستخبارات الأميركية، ليلة الأحد – الإثنين الماضية، إن الهجوم بالطائرات المسيّرة، نفذه الموساد، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "نيويورك تايمز". في المقابل، رفع الجيش الإسرائيلي من حالة التأهب في صفوف قواته في أعقاب الهجوم، وسط مخاوف من رد إيراني محتمل، قد يتمثل بشن هجوم صاروخي أو بطائرات مُسيّرة من اليمن أو سورية، على أهداف إسرائيلية.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، قال مبعوث طهران لدى المنظمة الدولية، أمير سعيد إيرواني، إن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم الذي وقع مساء يوم السبت، وقالت طهران إنه لم يسفر عن سقوط قتلى، ولم يتسبب في أضرار جسيمة.

وأضاف إيرواني في الرسالة أن "إيران تحتفظ بحقها المشروع والطبيعي في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو خطأ يرتكبه النظام الصهيوني (إسرائيل) أينما وكلما رأت ضرورة لذلك.

وذكر أن "هذا الفعل الذي ارتكبه النظام الصهيوني (إسرائيل) يتعارض مع القانون الدولي".

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