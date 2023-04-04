تضارب بشأن معركة باخموت: مسيرات روسية تقصف ميناء أوديسا

أورد بيان صادر عن السلطات المحلية في المدينة نشر على فيسبوك أن "العدو استهدف للتو أوديسا ومنطقتها بطائرات مسيرة هجومية"، مضيفا "هناك أضرار"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

احتمال شن موجة ثانية من الهجمات (أ.ب)

قصفت طائرات مسيرة روسية ميناء مدينة أوديسا الاستراتيجي في أوكرانيا، وفق ما أفادت سلطات المدينة في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى وقوع "أضرار".

وأورد بيان صادر عن السلطات المحلية في المدينة نُشر على فيسبوك أن "العدو استهدف للتو أوديسا ومنطقتها بطائرات مسيرة هجومية"، مضيفا "هناك أضرار"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقل البيان عن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا يوري كروك، قوله إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل، محذرا من احتمال شن موجة ثانية من الهجمات.

ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى على الفور.

وكان ميناء أوديسا على البحر الأسود، يعد وجهة مفضلة لقضاء العطلات للأوكرانيين والروس على السواء قبل بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير من العام الماضي.

ومنذ الغزو تعرضت أوديسا للقصف مرات عدة من قبل القوات الروسية.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، حذرت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة من أن وسط مدينة أوديسا المدرج على قائمة التراث العالمي معرض للخطر.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة فاغنر الروسية المسلحة، سيطرتها على مبنى بلدية باخموت، قائلةً إن هذا يعني أنها باتت تسيطر على المدينة "بالمعنى القانوني"، فيما أكدت كييف أنها لا تزال تسيطر على المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا، والتي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر.

وتحاول القوات الروسية منذ أشهر تطويق مدينة باخموت والاستيلاء عليها. وكان عدد سكانها يبلغ 70 ألف نسمة قبل الغزو الروسي.

وانتقدت كييف المزاعم الروسية بأنها استولت على شرق باخموت، أمس الإثنين، قائلة إن القوات الروسية رفعت علم النصر على "مراحيض" وإن القوات الأوكرانية صدت نحو 20 هجوما على طول خط المواجهة في المدينة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وخلت أحدث نشرة للجيش الروسي عن التطورات الميدانية في أوكرانيا، من أي إشارة إلى إحراز مجموعة "فاغنر" أيّ تقدّم في باخموت، وذلك على الرغم من ادعاء رئيس هذه المجموعة المسلحة الموالية لموسكو أن مقاتليه سيطروا على المبنى الإداري للمدينة.