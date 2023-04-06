الجيش الصيني في حالة تأهب: رئيسة تايوان ترحب بالدعم الأميركي

قالت الصين، اليوم الخميس، إن جيشها سيلتزم بمسؤوليته ومهمته وسيظل دائما في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان مع مسؤولين أميركيين بينهم رئيس مجلس النواب مكارثي.

أعربت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين، عن امتنانها للحفاوة التي رافقت استقبالها من قبل رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، في كاليفورنيا، قائلة إن ذلك يظهر أن تايبيه "ليست معزولة" على المسرح الدولي، لكن بكين توعدت برد "حازم".

وقالت الصين، اليوم الخميس، إن جيشها سيلتزم بمسؤوليته ومهمته وسيظل دائما في حالة تأهب قصوى، وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان مع مسؤولين أميركيين بينهم رئيس مجلس النواب مكارثي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الصينية حثت فيه الولايات المتحدة على احترام تعهدها السياسي الرسمي، الذي قطعته لبكين بخصوص القضية التايوانية.

وقالت الوزارة في بيان "نعارض بشدة جميع أشكال التفاعل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان ومطلق زيارة يقوم بها زعيم تايواني للولايات المتحدة تحت أي مسمى أو ذريعة".

وأضافت أن "جيش التحرير الشعبي سيحمي بحزم سيادة الصين وسلامة أراضيها، وكذلك السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

كذلك، نددت وزارة الخارجية الصينية باستقبال رئيس مجلس النواب الأميركي مكارثي لرئيسة تايوان تساي إنغ ون في كاليفورنيا، وفق ما أفادت وكالة شينخوا الصينية.

والتقت تساي سياسيين أميركيين بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي خلال محطة لها في الولايات المتحدة، الأربعاء، في إطار جولة شملت غواتيمالا و"بليز" الحليفتين الرسميتين لتايبيه.

وأعربت رئيسة تايوان عن امتنانها للحفاوة التي رافقت استقبالها من قبل رئيس مجلس النواب الأميركي مكارثي، وأشارت تساي إلى إنها لاقت ترحيبا حارا من السياسيين الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وأكدت للصحافيين في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بمدينة "سيمي فالي" إن "وجودهم ودعمهم الثابت يطمئن شعب تايوان بأننا لسنا معزولين ولسنا وحيدين".

ورئيسة تايوان ليست في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، بل هي مجرد محطة لها في طريق عودتها إلى بلادها بعد جولة في أميركا اللاتينية شملت غواتيمالا وبيليز.

وتعتبر الصين جزيرة تايوان التي تعتمد نظاما ديموقراطيا ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

وأكدت الخارجية الصينية أن "قضية تايوان تقع في صميم المصالح الجوهرية للصين والخط الأحمر الأول الذي لا يجب تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية".