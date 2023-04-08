زلزال بقوة 4.1 درجات يضرب مرعش التركية

يُشار إلى أن عدّة زلازل ضربت مناطق مختلفة من العالم، الأسبوع الماضي، من ضمنها زلزال عنيف بلغت قوّته 7 درجات، ضرب غرب بابوازيا-غينيا الجديدة

ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال عند الساعة 03:26 (3+ تغ)، ومركز الزلزال جاء بمنطقة "غوكصون" التابعة للولاية، وعمقه 16.36 كلم.

يُشار إلى أن عدّة زلازل ضربت مناطق مختلفة من العالم، الأسبوع الماضي، من ضمنها زلزال بلغت قوّته 6.6 درجة وضرب منطقة بالقرب من الساحل الشرقيّ لمنطقة كامشاتكا الروسيّة، الاثنين، في حين ضرب زلزال عنيف بلغت قوّته 7 درجات، غرب بابوازيا-غينيا الجديدة فجر، الأحد الماضي.