تركيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء العنف في الأقصى وقطر تدين الانتهاكات فيه

دعت تركيا نظيرتها إسرائيل إلى وقف أعمال العنف والظلم في المسجد الأقصى بأسرع وقت ممكن، فيما نددت قطر بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة فيه.

أبلغ وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأحد، نظيره الإسرائيلي، إيلي كوهين، بـ"ضرورة إنهاء العنف بالمسجد الأقصى في أسرع وقت ممكن".

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن "الحزن يخيم على شهر رمضان بسبب الاعتداء على المسجد الأقصى".

وأضاف أنه هاتف نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، وأبلغه بدعم الشعب التركي للفلسطينيين.

ولفت إلى أنه هاتف أيضا نظيره الإسرائيلي وأبلغه بـ"ضرورة إنهاء الظلم والعنف بأسرع وقت ممكن".

وفي السياق، قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأحد، إن "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، أمر لا يمكن القبول به".

وأضاف أن "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى عبر منع الاعتكاف والاعتداء على المصلين وتطبيع الاقتحامات وصولا للفصل الزماني أو المكاني في المسجد هو أمر لا يمكن القبول به".

وأضاف "يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني".

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات واعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية ومناطق الـ48، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسورية.