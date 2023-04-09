غرق مهاجرين وفقدان آخرين في البحر في البحر المتوسّط

وصفت المنظمة العملية في وقت سابق الأحد على تويتر، قائلة إنه عندما وصلت سفينتها إلى مكان الحادث، كان المهاجرون قد أمضوا نحو ساعتين في الماء

لقي مهاجران على الأقل مصرعهما وفقد نحو 20 آخرين بعد غرق قاربهم بين تونس وإيطاليا، بحسب ما أفادت منظمة "ريسكيوشيب" الألمانية غير الحكومية وكالة فرانس برس الأحد.

وأنقذت السفينة "نادر" التابعة للمنظمة غير الحكومية 22 مهاجرا نقلتهم بعد ظهر الأحد الى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق المسؤول في "ريسكيوشيب" ستيفن سيفيرت.

ووصفت المنظمة العملية في وقت سابق الأحد على تويتر، قائلة إنه عندما وصلت سفينتها إلى مكان الحادث، كان المهاجرون قد أمضوا نحو ساعتين في الماء.

وأوضحت أنه بالإضافة إلى إنقاذ 22 شخصا انتشل عناصرها جثتين.

وأضافت المنظمة أن "هذه مأساة فظيعة كان من الممكن - بل كان ينبغي - منعها من خلال نهج إنساني تجاه الهجرة بدلًًا من وضع الأسلاك الشائكة على الحدود الأوروبية".

وهذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الكوارث في البحر الأبيض المتوسط حيث غرق عشرات من المهاجرين الذين حاولوا العبور، فيما تم إنقاذ العشرات من القوارب المتهالكة.

وتقع بعض سواحل تونس على بعد نحو 150 كيلومترًا فقط من لامبيدوسا.

يتم استخدام سواحل البلد الشمال إفريقي بشكل متزايد لمحاولات الهجرة المحفوفة بالمخاطر لمهاجرين من غرب إفريقيا والسودان ودول أخرى.