أنقرة: اجتماع رباعيّ بشأن سورية قد يُعقد مطلع مايو

ذكر وزير الخارجية التركي أنه "من المهم للجميع إيجاد حل وسلام دائمين في سورية".

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الاجتماع الرباعي حول سورية، بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، قد يعقد مطلع أيار/ مايو المقبل في موسكو.

جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج على قناة A Haber التلفزيونية المحلية، اليوم الإثنين.

ولفت تشاووش أوغلو إلى انعقاد اجتماع على مستوى نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري في موسكو، الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال فيما إذا كان من الممكن عقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية، لفت تشاووش أوغلو إلى أن المسار يمضي "مرحلة تلو أخرى وفق خارطة طريق محددة".

ولفت إلى أنه سبق وأن تمت لقاءات على مستوى وزراء الدفاع ومسؤولي الاستخبارات.

وأشار إلى أنه من المخطط عقد لقاء رباعي لوزراء الخارجية، وجرى بحث الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أنقرة مؤخرا.

وأضاف: "نعتقد أن ذلك سيتم في فترة مثل مطلع أيار/ مايو بحسب المعلومات الأولية التي تلقيناها من الروس"، لافتا إلى أن روسيا ستستضيف اللقاء في العاصمة موسكو.

وأشار تشاووش أوغلو إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو إعادة إحياء المسار السياسي "الذي لم يسفر عن أي نتيجة حتى اليوم"، وأكد أنه "من المهم للجميع إيجاد حل وسلام دائمين في سوريا".

وزير الخارجية المصريّ إلى تركيا هذا الأسبوع

كما أعلنت أنقرة أنه من المرجح أن يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى تركيا هذا الأسبوع، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم في ما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما، بعد قطع العلاقات قبل عشر سنوات.

وقال أوغلو للقناة ذاتها إن شكري سيزور تركيا قريبا، ربما هذا الأسبوع، مضيفا أن تفاصيل الزيارة سيُعلن عنها يوم الأربعاء.

وقال: "حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة. يمكننا خلال زيارة شكري اتخاذ خطوات لتعيين سفيرين".

وكان أوغلو قد زار القاهرة الشهر الماضي، بعد عشر سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري السابق، وحليف أنقرة محمد مرسي في 2013. كما زار شكري تركيا قبل أسبوعين للتعبير عن تضامنه بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسورية.

وقال شكري الشهر الماضي إن المحادثات مع تركيا بشأن استئناف سفيري كلا البلدين عملهما ستجري في الوقت المناسب.