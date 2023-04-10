مدمرة أميركية تبحر في بحر الصين الجنوبي وبكين تندد

قالت البحرية الأميركية إن المدمرة ميليوس التابعة لها والمزودة بصواريخ موجهة أبحرت في بحر الصين الجنوبي، بالقرب من جزر سبراتلي، اليوم الإثنين، في إجراء يهدف إلى التأكيد على الحقوق والحريات الملاحية.

أعلنت البحرية الأميركية، أن المدمرة "ميليوس" التي تحمل صواريخ مُسيّرة أبحرت اليوم، الإثنين، في مياه بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها، في وقت يجري فيه الجيش الصيني مناورات حول تايوان.

وقالت البحرية الأميركية، في بيان، "احترمت عملية حرية الملاحة هذه، الحقوق والحريات والاستخدام القانوني للبحار" مضيفة أن السفينة مرت بالقرب من جزر سبراتلي.

وعلى بعد 1300 كيلومتر من هذا المكان، تجري مقاتلات وسفن حربية صينية مناورات تستمر ثلاثة أيام في محيط تايوان تشمل محاكاة غارات على الجزيرة.

وأتت المناورات إثر لقاء جمع الأسبوع الماضي في كاليفورنيا رئيسة، تايوان تساي إنغ-وين، برئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن ماكارثي.

وتثير هذه المناورات تنديد تايبيه ودعوات إلى التهدئة من جانب واشنطن التي قالت إنها "تراقب تصرفات بكين عن كثب".

بكين تندد

ونددت الصين، اليوم، "بتوغل" مدمرة أميركية في قطاع في بحر الصين الجنوبي تطالب به بكين، بعد إعلان البحرية الأميركية أن السفنية "ميليوس" أجرت عملية تندرج في إطار "حرية الملاحة".

وقال الناطق باسم القيادة الجنوبية في الجيش الصيني، تيان جونلي، في بيان إن "المدمرة قاذفة الصواريخ ميليوس توغلت بشكل غير قانوني في المياه المحاذية لشعاب ميجي في جزر نانشا الصينية من دون موافقة الحكومة الصينية".

وأضاف أن سلاح الطيران الصيني "تابع السفينة وراقبها".

وفي الشهر الماضي وقع خلاف بين الصين والولايات المتحدة بشأن تحركات المدمرة "ميليوس" التي قالت الصين إنها دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بالقرب من جزر باراسيل.

وقالت بكين، الإثنين إن مقاتلات صينية تحمل "ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان وأن حاملة الطائرات الصينية "شاندوغ" تشارك في المناورات التي دخلت يومها الثالث.

وأوضحت الصين أيضا أن المناورات تشمل محاكاة "ضرب طوق" على تايوان.

وذكرت محطة "سي سي تي في" الحكومية الصينية أن "أسرابا عدة من المقاتلات من طراز اتش-6كاي تحمل الذخيرة الحيّة... نفذت موجات عدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان".

وقالت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني، في بيان، إن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا "في مناورات اليوم".