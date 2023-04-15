البرازيل: على واشنطن أن توقف تشجيع الحرب في أوكرانيا

ركزت محادثات لولا في الصين على العلاقات الاقتصادية وأشكال أخرى من التعاون بين البلدين وتناولت أيضًا الصراع في أوكرانيا

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في ختام زيارة للصين، إن الولايات المتحدة يجب أن توقِف "تشجيع الحرب" في أوكرانيا و"تبدأ الحديث عن السلام".

وقبل مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة صرّح لولا للصحافة في بكين، السبت، بأنّ "على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام".

وأضاف أن الأسرة الدولية يمكنها عندها "إقناع" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن "السلام يصب في مصلحة العالم بأسره".

وبحث الرئيس البرازيلي في زيارته الرسمية إلى بكين، مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، "تعزيز العلاقات بين البلدين"، وتعد الصين أهم شريك تجاري للبرازيل.

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