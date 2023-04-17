إعادة فتح سفارتي السعودية وإيران قبل 9 مايو

من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الإيراني - السعودي وسيجتمع وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي خلال هذه الفترة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم، الإثنين، أن موعد إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية في الرياض وطهران سيكون قبل 9 أيار/ مايو المقبل.

وقال مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة شؤون الدول الخليجية بالخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي، إن وزيري الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي، الأمير فيصل بن فرحان، سيجتمعان خلال هذه الفترة.

و قال عنایتي "من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الإيراني - السعودي وسيجتمع وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي خلال هذه الفترة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأضاف "التقى وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي في بكين ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإعلان الرسمي للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وعقب ذلك التقى الوفدان الفنيان الإيراني والسعودي".

ولم يصدر عن الجانب السعودي حتى اللحظة أي إفادة تتعلق بموعد افتتاح سفارته في طهران.

وفي 10 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.