السودان: اشتباكات رغم الهدنة والجيش يتهم أطراف إقليمية بالضلوع بالمعارك

ويشهد السودان لليوم الخامس على التوالي اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

تجددت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم وفي أم درمان، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وذلك بعد ساعات من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، حيث دعت قوى سياسية محلية إلى تطوير الهدنة ووقف إطلاق النار بين طرفي النزاع، وحل القضايا بالحوار لا عبر فوهات البنادق.

ويشهد السودان لليوم الخامس على التوالي اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع" في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقار تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.

سمع سكان وسط الخرطوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دوي انفجارات قوية في جهة مطار الخرطوم ومقر القيادة العامة للجيش التي تقول قوات الدعم السريع إنها تسيطر عليها بنسبة كبيرة، كما شُوهد تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة ذاتها لساعات طويلة.

وتدور معارك أخرى بالأسلحة الثقيلة بشارع عبيد ختم. وغطت السحب سماء منطقة جبرة، جنوب الخرطوم، كما سُمعت أصوات القصف بالأسلحة الثقيلة في مدينة أم درمان، غرب العاصمة، والخرطوم بحري، شمال العاصمة، وشرق النيل وعدد آخر من نقاط الاشتباك بين الطرفين، طبقاً لما يقوله شهود عيان، لـ"العربي الجديد".

وقال الجيش السوداني، في بيان له، صباح اليوم الأربعاء، إنه ولليوم الخامس على التوالي يتصدى لهجوم جديد على محيط القيادة العامة من قبل مليشيا الدعم السريع.

وأضاف البيان أنّ "الجيش كبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح ودمر عدداً من العربات القتالية"، مشيراً إلى أنّه "كان من السهل ضرب تجمعات المتمردين بالقوات الجوية داخل تمركزاتهم بوسط الخرطوم والقضاء على التمرد في ساعات، لكن لا يمكن للجيش أنّ يسلك هذا المسلك ويضع حياة الناس على المحك، وهذا هو الفرق بين الجيوش الوطنية والمليشيات"، على حد ما جاء في البيان.

وجدد البيان الدعوة لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم لأقرب وحدة عسكرية والانضمام لصفوف الجيش "من أجل الخروج من حالة التمرد هذه، والتخلص من هذا الموقف المؤسف".

وأعلنت نقابة أطباء السودان خروج 39 مستشفى من الخدمة في العاصمة الخرطوم وفي الولايات المتاخمة لمناطق الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت النقابة أن 9 من المستشفيات المتوقفة عن الخدمة تعرضت للقصف و16 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري.

وقالت نقابة أطباء السودان إن عدد الضحايا المدنيين منذ بداية الاشتباكات بلغ 174، وتم أيضا تسجيل 1041 إصابة بين المدنيين.

وذكرت نقابة الأطباء أن 30 مدنيا قتلوا وأصيب 245 في اشتباكات أمس الثلاثاء رغم الإعلان عن هدنة.