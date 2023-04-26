الرئيس الصيني يهاتف زيلينسكي ويرسل وفدا إلى كييف لبحث إنهاء الحرب

أعلنت الحكومة الصينية الأربعاء أنها سترسل وفدا إلى أوكرانيا بهدف البحث عن "تسوية سياسية" للنزاع، بعد الإعلان عن أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني والأوكراني، منذ بدء الغزو الروسي.

أجرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية.

وقالت القناة إن "شي جينبينغ أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي". وأكد الرئيس الصيني لزيلينسكي أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من هذا النزاع.

ومن جانبه، قال زيلينسكي إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي في تغريدة أكّد مسؤول في الرئاسة الأوكرانية صحّتها لوكالة فرانس برس "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرًا إلى أنه دعا إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية" بين كييف وبكين.

وأعلنت الحكومة الصينية الأربعاء أنها سترسل وفدا إلى أوكرانيا بهدف البحث عن "تسوية سياسية" للنزاع، بعد الإعلان عن أول مكالمة هاتفية بين الرئيسين الصيني والأوكراني، منذ بدء الغزو الروسي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي إن "الجانب الصيني سيرسل ممثلا خاصا عن الحكومة الصينية، مسؤولا عن الشؤون الأوروبية الآسيوية، إلى أوكرانيا ودول أخرى لإجراء محادثات معمقة مع جميع الأطراف من أجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية".

واتهمت روسيا نظيرتها أوكرانيا بـ"تقويض مبادرات السلام" برفضها الحوار مع موسكو، بعد الاتصال الأول بين الرئيس الأوكراني ونظيره الصيني حليف الكرملين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "السلطات الأوكرانية وداعميها الغربيين أظهروا قدرتهم على تقويض مبادرات السلام".