روسيا وأوكرانيا تتبادلان 84 أسيرا

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 40 جنديًا روسيًا نتيجة مفاوضات مع الجانب الأوكراني.

أجرت موسكو وكييف عملية تبادل أسرى، تم الإفراج بموجبها عن 40 جنديا روسيا، و44 أوكرانيا بينهم مدنيان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم الإفراج عن 40 جنديًا روسيًا نتيجة مفاوضات مع الجانب الأوكراني.

وأضاف البيان أنه سيتم نقل الجنود إلى العاصمة موسكو بطائرات تابعة للوزارة لمعالجتهم.

من جهة أخرى، أعلنت الوزارة الأوكرانية لإعادة دمج الأراضي المحتلة مؤقتًا، عن إطلاق سراح 44 أوكرانيًا، من بينهم اثنان من المدنيين و 42 جنديًا من الأسر لدى الجيش الروسي.

وجاء في البيان أن عملية تبادل الأسرى تمت بجهود مشتركة بين مكتب رئيس أوكرانيا، والمديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، وجهاز الأمن في أوكرانيا ومؤسسات الدولة الأخرى.

جدير بالذكر أن آخر عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا جرت في 16 نيسان/ أبريل الجاري.

ومنذ 24 شباط/ فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.