إيطاليا: مصرع شخصين على الأقل إثر فيضانات

رفعت الأمطار الغزيرة مستوى نهر بو بمقدار 1.5 متر (ما يقرب من 60 بوصة) في غضون 24 ساعة وفاضت الأنهار الأصغر في إميليا رومانيا، ما تسبب في أضرار بالممتلكات والزراعة. فيما أجلي نحو 450 شخصا من منازلهم

من الفيضانات في إيطاليا (أ ب)

تسببت أمطار عارمة على مدار يوم ونصف اليوم في حدوث فيضانات في منطقة إميليا رومانيا المكتظة بالسكان في إيطاليا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن شخصين.

جرفت مياه الفيضانات شخصا أثناء ركوبه دراجة في مقاطعة رافين، وتوفي شخص آخر بالقرب من إيمولا عندما تعرض منزل لانزلاق أرضي بسبب الفيضانات. وهناك شخص آخر في عداد المفقودين.

يأتي هطول الأمطار الغزيرة في الوقت الذي تواجه فيه إيطاليا عاما ثانيا من الجفاف، ما أدى إلى استنفاد أكبر أنهارها، نهر بو. ويدعم النهر الزراعة في وادي نهر بو الشاسع قبل أن يصب في البحر الأدرياتيكي شرق بولونيا في إميليا رومانيا.

ورفعت الأمطار الغزيرة مستوى نهر بو بمقدار 1.5 متر (ما يقرب من 60 بوصة) في غضون 24 ساعة وفاضت الأنهار الأصغر في إميليا رومانيا، ما تسبب في أضرار بالممتلكات والزراعة. فيما أجلي نحو 450 شخصا من منازلهم.

وقال اللوبي الزراعي الرئيسي في إيطاليا "كولديريتي" إن العواصف العنيفة، التي لم تنجح في التخفيف من حدة الجفاف، أدت إلى تفاقم الوضع، حيث دمرت مياه الفيضانات كروم العنب وبساتين الزيتون.

لا تزال بحيرة غاردا، التي تمتد على منطقتي لومباردي وفينيتو المجاورتين، وتستخدم كحوض للزراعة، قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية عند 43% من سعتها.