إفشاء معلومات جديدة يحرج قاضيا بالمحكمة العليا الأميركية

القاضي توماس الذي يشغل مقعده في المحكمة العليا منذ 1991 لم يأت أبدا على ذكر هذه المدفوعات في بياناته الماليّة السنويّة.

وجد القاضي الأشدّ محافظة في المحكمة العليا الأميركيّة، كلارنس توماس، نفسه وسط جدل جديد وأسئلة أخلاقية بعد أن كشف موقع "برو بابليكا"، الخميس، أنّ مليارديرا محافظا غطّى تكاليف التعليم الخاصّ لأحد أفراد عائلته.

وكان توماس واجه موجة انتقادات في نيسان/ أبريل الماضي عندما كشف "برو بابليكا" أنه قَبِل هدايا باهظة بينها رحلات بحريّة على متن يخت ضخم وأخرى بطائرة خاصّة على حساب الملياردير نفسه المدعوّ هارلان كرو، من دون أن يصرّح عنها.

في مقال نُشر الخميس، أشار "برو بابليكا" إلى أنّ توماس قرّر في 2008 إرسال ابن أخيه المراهق الذي كان يُربّيه مع زوجته "مثل ابنهما" منذ سنّ السادسة، إلى مدرسة خاصّة تكلّف أكثر من ستة آلاف دولار شهريا. لكنّ كشفا مصرفيا لمدرسة "هيدن ليك أكاديمي" يعود تاريخه إلى تموز/ يوليو 2009 يظهر أنّ الرسوم الدراسيّة للشابّ في ذلك الشهر قد سدّدتها شركة "كرو هولدينغز" العائدة ملكيّتها إلى هارلان كرو.

ونقل "برو بابليكا" عن كريستوفر غريموود المسؤول السابق في المدرسة أنّ كرو سدّد القسط لكامل السنة. وتفيد تقارير بأنه دفع أيضا رسوم تعليمه في مدرسة خاصة أخرى.

وبحسب الموقع نفسه فإنّ القاضي توماس الذي يشغل مقعده في المحكمة العليا منذ 1991 لم يأت أبدا على ذكر هذه المدفوعات في بياناته الماليّة السنويّة.

وقطب العقارات الملياردير هارلان كرو هو أحد أكبر المتبرّعين للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

وتعذّر على وكالة فرانس برس الحصول على تعليق فوري من القاضي توماس و"كرو هولدينغز".

وبعد المعلومات التي كُشِفَت في نيسان/ أبريل، دعا بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين القاضي إلى "الاستقالة فورا". لكنه دافع في ذلك الوقت عن نفسه مؤكدا أن القواعد المتعلقة بهذا النوع من الرحلات قد تغيرت وأن كرو لا يواجه أي قضية أمام المحكمة العليا.

ورشّح الرئيس الجمهوري الأسبق، جورج بوش الأب، كلارنس توماس لتولي مقعد في المحكمة العليا عام 1991، وأكد الكونغرس التعيين على الرغم من اتهامات التحرش الجنسي التي وجهتها إليه مساعدة سابقة. ولطالما أنكر القاضي تلك الاتهامات.