الرئيس الصربيّ يعلن عن خطّة تهدف إلى "نزع السلاح" في البلاد

وتأتي هذه الخطّة، بعد أن شهدت صربيا مجزرتين خلال الأيّام الماضية، حيث قتل تلميذ (13 عامًا) ثمانية من زملائه، بالإضافة إلى بوّاب مدرسة واقعة في وسط بلغراد

بعد أن شهدت البلاد مجزرتين أوقعتا 17 قتيلًا بينهم ثمانية أطفال، أعلن الرئيس الصربيّ، ألكسندر فوتشيتش، اليوم الجمعة، عن خطّة واسعة النطاق تهدف إلى "نزع السلاح" وجمعه.

وتأتي هذه الخطّة، بعد أن شهدت صربيا مجزرتين خلال الأيّام الماضية، حيث قتل تلميذ (13 عامًا) ثمانية من زملائه، بالإضافة إلى بوّاب مدرسة واقعة في وسط بلغراد، كما جرح ستّة تلاميذ بالإضافة إلى معلّمة، وغداة هذه المجزرة، قتل شابّ برشّاش مساء الخميس ثمانية أشخاص، وجرح 14 آخرين في ثلاث قرى في منطقة كلادينوفاتس على بعد ستّين كيلومترًا جنوب بلغراد. واعتقلت الشرطة المنفّذ الفترض لهذه العمليّة صباح الجمعة في منطقة كراغويفاتش (وسط)، بعد مطاردة استمرّت طوال الليل.

وقالت وزارة الداخليّة الصربيّة في بيان صباح الجمعة إنّه "بعد مطاردة مكثّفة، أوقف أفراد من وزارة الداخليّة يو. بي المولود في 2002، في منطقة كراغوييفاتش" بوسط صربيا.

وأضاف البيان أنّه "يشتبه في أنّه قتل (...) بسلاح آليّ ثمانية أشخاص وجرح 14 آخرين"، مشيرًا إلى نقل المصابين جميعهم إلى المستشفى.

واعتقل التلميذ الّذي قتل زملاءه بعد وقت قصير من ارتكابه المجزرة، في باحة المدرسة حيث كان ينتظر وصول الشرطة، وتمّ نقله إلى مستشفى للأمراض النفسيّة.

ووصف وزير الداخليّة الصربيّ براتسيلاف غاسيتش إطلاق النار بأنّه "عمل إرهابيّ".

وقال فوتشيتش في مؤتمر صحافيّ بثّ على الهواء مباشرة بعد ساعات من المجزرة الثانية الّتي وقعت في ثلاث قرى لم يذكر الرئيس أسماءها، لكنّها تبعد حوالي ستّين كيلومترًا عن بلغراد "سنقوم بعمليّة نزع سلاح شبه كاملة في صربيا".

كما أعلن الرئيس عن مراجعة رخص حمل الأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى الأسلحة الّتي يمتلكها الصيّادون بهدف خفض عددها من نحو 400 ألف حاليّ إلى "ما لا يزيد على ثلاثين أو أربعين ألفًا".

وفي هذا البلد الّذي يبلغ عدد سكّانه 6,8 ملايين نسمة، يمتلك الناس بشكل قانونيّ أكثر من 765 ألف قطعة سلاح بما في ذلك حوالي 360 ألف سلاح صيد، بحسب أرقام ذكرها رئيس الدولة.

وأعلن فوتشيتش أنّ الحكومة ستعالج أيضًا مشكلة حيازة الأسلحة بشكل غير قانونيّ.

وبينما يتوجّب الحصول على ترخيص لامتلاك سلاح ناريّ في صربيا، أعلنت وزارة الداخليّة الخميس عن عمليّات تفتيش لمنازل للتحقّق ممّا إذا كان يتمّ الاحتفاظ بالأسلحة في مكان آمن، وفقًا للقواعد المعمول بها. وستتمّ مصادرة أسلحة المخالفين.

وفي 2013، قتل قروي 13 شخصًا في إطلاق نار، بمن فيهم أفراد من أسرته وجيران له، في مكان ليس بعيدًا عن ملادينوفاك، المنطقة الّتي وقع فيها إطلاق النار ليل الخميس.

وطوال نهار الخميس، وضع الآلاف من سكّان بلغراد الزهور والألعاب والرسائل كما أضاءوا الشموع خارج مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار في وسط المدينة حيث وقعت المجزرة.