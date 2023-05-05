موسكو: سنردّ على هجوم الكرملين بخطوات ملموسة

وصف لافروف الهجوم على الكرملين، بأنه "دنيء وعدواني"، لافتا إلى أن "إرهابيي كييف، لا يمكنهم فعل ذلك دون علم أسيادهم"، على حد قوله.

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده تعتزم الرد بخطوات ملموسة على الهجوم الذي استهدف مبنى الرئاسة "الكرملين" بطائرات مسيرة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها، اليوم الجمعة، عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند.

ووصف لافروف الهجوم على الكرملين، بأنه "دنيء وعدواني"، لافتا إلى أن "إرهابيي كييف، لا يمكنهم فعل ذلك دون علم أسيادهم"، على حد قوله.

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وأكد أن موسكو سترد بخطوات ملموسة على هجوم الكرملين، مضيفا: "لدينا الكثير من الصبر".

(Getty Images)

وانتقد الوزير نفي الولايات المتحدة وأوكرانيا مسؤوليتهما عن هجوم الكرملين، قائلا إن "مهارات أصدقائنا الأوكرانيين والغربيين في الكذب معلومة بشكل واضح".

والأربعاء الماضي، قال الكرملين إن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مسيرتين، وتم إسقاطهما على الفور.

وعلى الإثر، نفى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ومسؤولون آخرون تورط بلادهم في الهجوم.

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