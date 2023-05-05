هجوم جديد بطائرة مُسيّرة يشعل حريقا في مصفاة نفط روسية

ذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ الروسية، أن هجوما بطائرة مُسيّرة على مصفاة إلسكي للنفط في جنوب روسيا، تسبب في اندلاع حريق.

استهدف طائرة مُسيّرة مصفاة "إلسكي" للنفط في جنوب روسيا، في هجوم هو الثاني من نوعه خلال يومين، تسبب في اندلاع حريق، بحسب ما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء،‭‭ ‬‬اليوم الجمعة، نقلا عن خدمات الطوارئ الروسية.

وكان هجوم بطائرة مُسيرة قد تسبب يوم أمس، الخميس، في اشتعال حريق في أجزاء من صهريج منتجات نفطية في مصفاة نفط بجنوب روسيا.

وذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات وأنه تم إخماد الحريق.

ولم يتضح من يقف وراء الهجوم. ولا يعلن المسؤولون الأوكرانيون عادة مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات داخل الأراضي الروسية، على الرغم من أنهم يحتفلون بها في بعض الأحيان.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة "إلسكي"، الواقعة بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في منطقة كراسنودار، حوالي 6.6 مليون طن سنويا.

وتأتي تلك الحوادث بعد استهداف مسيرات لمبنى الكرملين، وجهت فيه موسكو أصابع الاتهام إلى كييف واتهمتها بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأمر الذي نفته الأخيرة.

يذكر أن حريقًا هائلا شب في خزان نفط في شبه جزيرة القرم، بعد أن ضربته طائرة بدون طيار، حسبما أفاد مسؤول عينته روسيا هناك، يوم السبت الماضي.