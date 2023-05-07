تكساس: مقتل 9 أشخاص بإطلاق نار داخل مركز تجاري

يعتقد أن بعض الضحايا من الأطفال. ونقل ما لا يقل عن سبعة أشخاص إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج، من بينهم ثلاثة في وضع حرج.

قتل تسعة أشخاص وجرح سبعة آخرون عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي داخل مركز تجاري في تكساس، وفق ما أفادت سلطات الولاية.

وتم إجلاء مئات الأشخاص من المركز التجاري في مدينة ألن. ووصف شهود عيان رجلا أطلق النار بشكل عشوائي على المارة.

وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المسلح وأردته قليلا، وتعتقد أنه كان بمفرده.

ويعتقد أن بعض الضحايا من الأطفال. ونقل ما لا يقل عن سبعة أشخاص إلى المستشفى حيث تلقوا العلاج، من بينهم ثلاثة في وضع حرج.

وقال رئيس جهاز الإطفاء في آلن، إحدى ضواحي دالاس التي شهدت إطلاق النار، جوناثان بويد: "عثرنا على سبعة أشخاص في مكان الحادث وقد فارقوا الحياة. ونقلنا تسعة أشخاص آخرين إلى المستشفى، توفي اثنان منهم منذ ذلك الحين".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن عدة أشخاص بينهم أطفال قتلوا وأصيبوا بجراح، السبت، في حادث إطلاق نار خارج مركز تجاري يعج بالحركة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية وإن المشتبه به في الهجوم لقي حتفه.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري، ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

وهذا هو حادث إطلاق النار الثاني، بغضون أسبوع، إذ أعلنت الشرطة الأميركية أنها تواصل بحثها عن رجل مسلح يعتقد أنه قتل خمسة أشخاص من هندوراس في ولاية تكساس بعد أن طلبوا منه التوقف عن إزعاجهم بممارسة الرماية بالبندقية في منزله.

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعا في الولايات المتحدة، وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام، وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.