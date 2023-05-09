الصين: مداهمة شركة استشارات أميركيّة لأسباب تتعلّق بـ"مصالح الأمن القوميّ"

بحسب التقرير فإنّ التحقيق يستند إلى نتائج توصّلت إليها السلطات الصينيّة مفادها أنّ العمليّات المحلّيّة لشركات الاستشارات الأجنبيّة تمّ استخدامها من منظّمات من الخارج للحصول على أسرار دولة ومعلومات حسّاسة أخرى

أكّدت الحكومة الصينيّة، اليوم الثلاثاء، أنّ عمليّة مداهمة شركة الاستشارات الأميركيّة "كابفيجين" في مدينة سوجو شرقيّ البلاد، كانت تهدف لحماية "مصالح الأمن القوميّ" الخاصّة بها. وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الصينيّة وانغ ونبيّن عند سؤاله حول التحقيقات المتعلّقة بالشركة "قامت وكالات الأمن القوميّ الصينيّة والإدارات ذات الصلة بتنفيذ إجراءات تطبيق القانون ضدّ الشركة المعنيّة وفقًا للقانون". وأضاف "يهدف ذلك لتعزيز التنمية الصحّيّة للقطاع وحماية مصالح الأمن القوميّ والتنمية".

وكانت قناة "سي سي تي في" التابعة للدولة قالت الإثنين إنّ السلطات الصينيّة بدأت تحقيقًا في شركة "كابفيجين" وهي شركة استشارات مقرّها الولايات المتّحدة.

وبحسب التقرير فإنّ التحقيق يستند إلى نتائج توصّلت إليها السلطات الصينيّة مفادها أنّ العمليّات المحلّيّة لشركات الاستشارات الأجنبيّة تمّ استخدامها من منظّمات من الخارج للحصول على أسرار دولة ومعلومات حسّاسة أخرى. وأوردت وسائل إعلام رسميّة في مقاطعة جيانغسو أنّ التحقيق تضمن مداهمة مكتب "كابفيجين" في سوجو.

وعزّزت بكّين مؤخّرًا رقابتها على الشركات الأجنبيّة في قطاع الاستشارات وأبحاث الأعمال، واحتجزت موظّفين وأغلقت مكتب شركة "مينتز جروب" للعناية الواجبة بالشركات في آذار/مارس الماضي.

وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، قامت السلطات الصينيّة باستجواب الموظّفين في مكتب عملاق الاستشارات الأميركيّة "باين آند كومباني" في شنغهاي. وقالت الشركة الّتي تقدّم استشارات في مجال الاستراتيجيّة والإدارة إنّ موظّفيها تعرّضوا للاستجواب دون ذكر سبب ذلك.