بدء العرض العسكري في الساحة الحمراء في موسكو بحضور بوتين

بوتين: العالم عند "نقطة تحوّل" ويتحدّث عن "حرب" ضد روسيا.

افتتح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، العرض العسكري الذي يُقام في الساحة الحمراء في موسكو، وهو احتفال كبير بانتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية.

واعتبر بوتين أن العالم عند "نقطة تحوّل" متهما الدول الغربية بتدبير "حرب" ضد روسيا، قبل أن يدعو إلى "النصر" خلال الاحتفالات العسكرية في الساحة الحمراء في موسكو.

وقال بوتين أمام آلاف الجنود الروس والنخبة السياسية المجتمعين لإحياء ذكرى الانتصار على النازية في عام 1945، وهي احتفالات تقام هذا العام في ظل هجوم موسكو على أوكرانيا "أن الحضارة من جديد عند نقطة تحوّل. لقد اندلعت حرب ضد وطننا".

من العرض العسكري (Gettyimages)

وأكد بوتين أن "مستقبل" روسيا "يعتمد" على الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وأعلن أمام القوات المتجمعة أمامه التي شارك منها 500 جندي في الهجوم على أوكرانيا أن "ما من شيء أكثر أهمية الآن من مهمتكم العسكرية. أمن الوطن يقع على كاهلكم ومستقبل دولتنا وشعبنا منوط بكم".

وبث التلفزيون الرسمي مشاهد لبوتين إلى جوار المحاربين القدامى في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء حيث تجمع آلاف من الجنود الروس مرتدين الزي الرسمي للاحتفال في مسيرة بصحبة فرقة عسكرية.