زيلينسكي: حان الوقت لاتخاذ قرار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي: "حان الوقت لإزالة هذا الغموض السياسي المصطنع في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بشأن بدء مفاوضات الانضمام".

حضّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ قرار ببدء مفاوضات انضمام أوكرانيا خلال استقباله رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد 15 شهرا من بدء الغزو الروسي.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع فون دير لايين "حان الوقت لإزالة هذا الغموض السياسي المصطنع في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. حان الوقت لاتخاذ قرار إيجابي بشأن بدء مفاوضات الانضمام".

زيلينسكي يدعو الاتحاد الأوروبي الى تسريع تسليم ذخائر المدفعية

ودعا زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى تسريع تسليم بلاده ذخائر المدفعية، وذلك عند استقباله، الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت تستعدّ أوكرانيا لشنّ هجوم مضاد لاستعادة مناطق احتلتها روسيا.

وشكر زيلينسكي أورسولا فون در لايين على القرار الأوروبي تسليم "مليون قذيفة" مدفعية لكييف. وقال "ناقشنا المسألة الرئيسية وهي تسريع إمداد وتسليم هذه الذخائر. نحن بحاجة إليها في ساحة المعركة".