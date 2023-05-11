عدد النازحين عالميا في 2022 يتخطّى 71 مليونا

قال مركز مراقبة النزوح الداخلي، اليوم الخميس، إن عدد النازحين حول العالم خلال العام 2022 وصل 71.1 مليون شخص.

وأوضح المركز الدولي ومقره مدينة جنيف السويسرية، في تقريره لعام 2023 بشأن النزوح الداخلي حول العالم، أن الحروب والكوارث الطبيعية تسببت في نزوح 71.1 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022.

وأشار التقرير أن الرقم يمثل زيادة بنسبة 20 بالمئة عن أعداد النازحين في 2021 الذي سجل 59.2 مليون شخص.

وقال المركز إن ما يقرب من ثلاثة أرباع النازحين في العالم يعيشون في 10 دول، بينها سورية وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا والسودان.

وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا تسببت في نزوح نحو 17 مليون شخص عام 2022، مشيرا إلى أن 32.6 مليون نزحوا العام الماضي بسبب الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية.