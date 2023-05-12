تقرير: مصر تجاهلت طلبا أميركيًّا بغلق سمائها أمام مقاتلات روسيا

"وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين مصريين وأميركيين قولهم، إن طلب واشنطن يهدف إلى "خنق إمدادات موسكو قبل هجوم مضاد أوكراني متوقع".

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، اليوم الجمعة، بأن مصر "تجاهلت" طلبا أميركيا بغلق مجالها الجوي أمام المقاتلات الروسية، على خلفية الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين وأميركيين -لم تسمهم- قولهم، إن مصر "تجاهلت مطالب أميركية بإغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية العسكرية الروسية، في محاولة من واشنطن لخنق إمدادات موسكو قبل هجوم مضاد أوكراني متوقع".

وذكرت الصحيفة أن مقاتلات روسيا "أُجبرت" على التحليق 2000 ميل إضافي، وما يصل إلى 5 ساعات أخرى للوصول إلى قواعد استراتيجية في سوريا، بعدما أغلقت دول أخرى مجالها الجوي أمامها العام الماضي.

ولم تعلق السلطات المصرية أو نظيرتها الروسية، وفق ما أوردته "وول ستريت جورنال" حتى الساعة 15:15 بتوقيت غرينتش.

ووصفت تقارير إعلامية سياسات القاهرة تجاه الحرب الروسية في أوكرانيا بأنها محاولة لـ "إمساك العصا من المنتصف".

وفي شباط/ فبراير الماضي صوتت مصر لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب 141 دولة أخرى للمطالبة بانسحاب القوات الروسية فورا من أوكرانيا، وفي الوقت ذاته رفضت العقوبات الاقتصادية ضد موسكو.

وآنذاك، قالت في بيان لمندوبها الدائم لدى نيويورك إنها "ترفض منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف"، داعية لاعتماد الحلول الدبلوماسية.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.