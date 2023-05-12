موفد صيني خاص يزور أوكرانيا الإثنين

الصين توفد مبعوثا خاصا إلى أوكرانيا وروسيا ودول أوروبية، لمناقشة "تسوية سياسية" للحرب في أوكرانيا.

توفد الصين ممثلا خاصا إلى أوكرانيا وروسيا ودول أوروبية أخرى، اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، حسبما أعلنت بكين اليوم، الجمعة، لمناقشة "تسوية سياسية" للحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحافي دوري "اعتبارا من 15 أيار/ مايو، سيزور الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية، السفير لي هوي، أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وروسيا".

وقال المتحدث إن المبعوث الصين سيعمل على "التواصل مع جميع الأطراف بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية".

واعتبر وانغ أن جولة لي تظهر "التزام الصين بتعزيز السلام والمحادثات" و"تظهر بالكامل أن الصين تقف بحزم إلى جانب السلام".

وأضاف أن "الصين على استعداد لمواصلة أداء دور بناء في بناء مزيد من التوافق الدولي بشأن وقف إطلاق النار ووقف الحرب وبدء محادثات سلام وتجنب تصعيد الوضع".

وتحدث الرئيس الصيني، شي جينبيغ، إلى نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هاتفيا الشهر الماضي.

وأعلنت بكين في ما بعد أن لي، السفير الصيني لدى روسيا من 2009 إلى 2019، سيترأس وفدا إلى أوكرانيا.

لكن اختيار لي موفدا خاصا أثار تساؤلات غربية، إذ كان الأخير قد حصل على "وسام الصداقة" من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبيل مغادرته موسكو بصفته سفيرا.