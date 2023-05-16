هجمات صاروخية روسية وانفجارات قوية تهز كييف ومدنا أوكرانية

أعلنت الإدارة العسكرية سقوط حطام عدد من الصواريخ في 4 أحياء مختلفة من العاصمة كييف، وطالبت السكان باتخاذ إجراءات السلامة والبقاء في الملاجئ.

وقعت سلسلة هجمات جوية روسية في قوت مبكر صباح اليوم الثلاثاء، على العاصمة كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا، حيث تصدت أنظمة الدفاع الجوي لهذه الهجمات، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون، دون أن يقدموا معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تيلغرام: "انفجارات في كييف. انفجارات قليلة وقعت في منطقة سولوميانسكي".

وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة.

وأشار في منشور منفصل إلى أن الحطام المتساقط أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تيلغرام، إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف، لم يسمها.

وقال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تيلغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.

وأعلنت الإدارة العسكرية سقوط حطام عدد من الصواريخ في 4 أحياء مختلفة من العاصمة كييف، وطالبت السكان باتخاذ إجراءات السلامة والبقاء في الملاجئ.

وفي باخموت، أعلنت القوات الأوكرانية أنها حققت انتصارات في المدينة، وسيطرت على 10 مواقع روسية في ضواحيها، في حين نفى رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين ما نشرته صحيفة أميركية بشأن اتصالاته مع المخابرات الأوكرانية.

وقالت روسيا إنها أسقطت لأول مرة صاروخ "ستورم شادو" بعيد المدى حصلت عليه أوكرانيا من بريطانيا، واستخدم في ضرب مواقع صناعية بمدينة لوغانسك (شرقي أوكرانيا) التي تسيطر عليها موسكو.

وأوردت وكالة تاس للأنباء الروسية أن أوكرانيا أطلقت صاروخين من طراز "ستورم شادو" على لوغانسك.

وعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى كييف، أمس الإثنين، بعد جولة أوروبية تلقّى خلالها تعهّدات بتزويد بلاده بمسيّرات هجومية وصواريخ أرض-جو، مبديا تفاؤله بإمكان إمداد كييف في المستقبل بمزيد من الطائرات المقاتلة.