روسيا: حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع "عرضا دعائيًّا"

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن "قادة دول مجموعة السبع، دعوا إلى اجتماعهم زعيم نظام كييف، الذي يسيطرون عليه، وحوّلوا الحدث في هيروشيما إلى عرض دعائي".

عدّت روسيا أن قمة مجموعة الدول السبع في اليابان تحولت إلى "عرض دعائي" بعد دعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي للمشاركة فيها، منتقدة رسائلها "المناهضة للصين"، و"المناهضة لروسيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن "قادة دول مجموعة السبع، دعوا إلى اجتماعهم زعيم نظام كييف، الذي يسيطرون عليه، وحوّلوا الحدث في هيروشيما إلى عرض دعائي".

وأضافت أن "الخلاصة الرئيسية للقمة كانت حفنة من الإعلانات المليئة بالرسائل المناهضة لروسيا، والمناهضة للصين أيضا".

ورأت الخارجية الروسية، أن مجموعة الدول الصناعية السبع، باتت "حاضنة يتم فيها، تحت قيادة الأنغلو-ساكسونيين، التخطيط لمبادرات مدمّرة تقوّض الاستقرار العالمي".

وذكرت أن تراجع نفوذ الغرب في العالم "يرغم أعضاء هذه المجموعة على وضع كل جهودهم، في سبيل إثارة الهستيريا المناهضة لروسيا، والمناهضة للصين"، مبدية ثقتها بأن "غالبية المجتمع الدولي تتشارك تقييمنا لمجموعة السبع، ونشاطاتها المدمّرة".