حاكم فلوريدا يعلن ترشحه للرئاسة الأميركية في تحد لترامب

ينتظر الجمهوريون بفارغ الصبر ترشح ديسانتيس إذ إنهم يبحثون عن بديل للرئيس الأميركي السابق البالغ من العمر 76 عاما، والذي يشاركه أفكاره، ولكن ليس تجاوزاته.

أعلن الجمهوري رون ديسانتيس، اليوم الأربعاء، ترشحه رسميا للرئاسة الأميركية عبر محادثة على موقع تويتر مع إيلون ماسك، مطلقا بذلك معركته التي يتوقع أن تكون شرسة ضد دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تجري المحادثة بين حاكم فلوريدا (44 عاما) ورئيس الشبكة الاجتماعية عند الساعة 18,00 بتوقيت واشنطن (22,00 ت غ) وسيديرها رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس.

وينتظر الجمهوريون بفارغ الصبر ترشح ديسانتيس إذ إنهم يبحثون عن بديل للرئيس الأميركي السابق البالغ من العمر 76 عاما، والذي يشاركه أفكاره، ولكن ليس تجاوزاته.

واختيار هذا الشكل لإطلاق الحملة غير عادي.

وعبر إيلون ماسك عن ارتياحه لهذا الخيار. وقال "إنها المرة الأولى التي سنختبر فيها أمرا من هذا النوع على شبكة للتواصل الاجتماعي". ووعد "بمحادثة تشمل أسئلة وأجوبة في الوقت الفعلي وغير مكتوبة".

إلا أن الملياردير المعروف بمواقفه السياسية غير الواضحة، حرص على توضيح أن هذه المحادثة يجب ألا تعتبر رعاية.

ويعتبر حاكم فلوريدا المنافس الرئيسي لدونالد ترامب، لكسب ترشيح الحزب الجمهوري. وسينافس الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، المرشح الذي يختاره الحزب الديموقراطي وسيكون على الأرجح جو بايدن.

واكتسب ديسانتيس شعبية عبر إطلاقه مواقف محافظة متشددة بشأن التعليم أو الهجرة. وقد حول ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره "تفكيرا سليما مزعوما".

لكن طريقه إلى البيت الأبيض مليء بالعقبات.

فالحاكم الذي وضع عدد كبير من المحافظين فيه آمالهم في الانتخابات الرئاسية بعد إعادة انتخابه في فلوريدا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يتقدم عليه وبفارق كبير دونالد ترامب المرشح رسميا منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، حسب عدد من استطلاعات الرأي.

ويفترض أن ينظر إلى استطلاعات الرأي هذه بحذر لأن الاقتراع ما زال بعيدا. لكن دونالد ترامب سارع إلى نشر نتائجها على شبكته الاجتماعية الثلاثاء، منذ الشائعات الأولى عن إعلان رون ديسانتيس ترشحه.

والعقبة الرئيسية أمام هذا الأب لثلاثة أولاد هي أنه لا يتمتع بكاريزما، الأمر الذي يشير إليه كل الأطراف ولا يتردد معسكر ترامب في مهاجمته.

قال أحد مستشاري دونالد ترامب لوكالة فرانس برس ساخرا إن "الإعلان عن ترشحه على تويتر ينطبق تماما على شخصيته"، لأنه "بهذه الطريقة لا يحتاج إلى التفاعل مع أي شخص".

وبدأ تبادل الانتقادات بين الرجلين قبل وقت طويل من إعلان حاكم فلوريدا ترشحه رسميا.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" ساخرا "المشكلة مع ديسانتيس هي أنه سيحتاج إلى عملية زرع شخصية".

وسارع ترامب الغارق في التحقيقات القضائية، لإطلاق سباقه الثاني إلى البيت الأبيض، وحشد قاعدته التي ظلت إلى حد كبير موالية له.

وفي هذه المواجهة مع دونالد ترامب، يمكن لرون ديسانتيس الاعتماد على ميزانية ضخمة لمعركته تبلغ 110 ملايين دولار.

وهو ينوي الاعتماد على هذه الأموال لمحاولة تقليص الفارق بينه وبين خصمه، عبر إغراق البلاد بالإعلانات الدعائية.

وفي مقطع فيديو نشرته مؤخرا لجنته للعمل السياسي، يضع رجل ملصق كتب عليه "ديسانتيس رئيس" على آخر كتب عليه "ترامب 2016" على سيارة.

وهذا ملخص للرسالة التي يريد الحاكم توجيهها إلى الناخبين وتفيد بأن ديسانتيس الذي انتخاب حاكما لفلوريدا في 2018، بدعم من دونالد ترامب، بات يجسد "الحرس الجديد".

وحاليا، لا تتجاوز نوايا التصويت للمرشحين الجمهوريين المعلنين الآخرين، نيكي هالي وتيم سكوت وآسا هاتشينسون، الخمسة بالمئة إلا في ما ندر.