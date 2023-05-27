البرهان يطالب باستبدال رئيس البعثة الأممية "يونيتامس".. وغوتيريش "مصدوم"

قال البرهان: "إن بيرتس مارس في تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة التدليس والتضليل بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية".

قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن أمينها العام أنطونيو غوتيريش "مصدوم" من طلب رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، ترشيح بديل لرئيس البعثة الأممية "يونيتامس"، فولكر بيرتس.

وجاء ذلك في تغريدة على حساب "الناطق الرسمي" لغوتيريش، نقلها حساب موقع أخبار الأمم المتحدة على "تويتر".

وجاء في التغريدة: "يشعر الأمين العام بالصدمة بشأن خطاب تلقاه من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان".

وقبل ساعات، طلب البرهان في رسالة إلى غوتيريش، نشرتها وسائل إعلام سودانية على تويتر، ترشيح بديل لرئيس بعثة "يونيتامس".

وبحسب الرسالة قال البرهان: "إن بيرتس مارس في تقاريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة التدليس والتضليل بزعم الإجماع على الاتفاق الإطاري بينما الواقع يخالف ذلك بصورة جلية".

ورد غوتيريش على رسالة البرهان قائلا: "الأمين العام فخور بعمل المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ويجدد تأكيد ثقته الكاملة بممثله الخاص في السودان"، وفق تغريدة حساب متحدث الأمم المتحدة.

ويهدف الاتفاق الإطاري الموقع في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

واستطرد البرهان: "لكل ما سبق نرى أن وجود فولكر بيرتس على رأس بعثة يونيتامس فريق الأمم المتحدة بالسودان أصبح مصدر انعكاسات سلبية على الانطباع تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها في السودان وخصما على تجربتها ومساهمتها الإيجابية المقدرة التي لمسها المجتمع والمواطن السوداني سابقا".

وأردف: "كما ثبت من خلال ما قضاه بيرتس من وقت وزمن على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس بالصورة التي تسهم في الوصول لعملية انتقال ناجحة".

وتابع البرهان: "لكل ما سبق نطلب من الأمين العام ترشيح بديل للسيد فولكر بيرتس حرصا على العلاقة بين الأمم المتحدة والسودان العضو في الأمم المتحدة والبلد المضيف لبعثة يونيتامس".

ويشهد السودان، منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنا أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما.