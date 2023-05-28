رئيس البرلمان التركي: الانتخابات تجري بهدوء وسكينة

وأفاد شنطوب في تصريحه أنه "بحسب ما شاهده في المركز الانتخابي أو بحسب المعلومات التي وصلته من بقية المدن فإن الانتخابات تجري بسكينة وهدوء، وأسرع من الجولة السابقة للانتخابات".

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، اليوم الأحد، أن انتخابات الجولة الرئاسية الثانية تجري بهدوء وسكينة.

جاء ذلك في تصريح له عقب الإدلاء بصوته في انتخابات الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي انطلقت بوقت سابق من اليوم.

وأدلى شنطوب بصوته في مدرسة "شادمان بولات جبي"، بمنطقة أوسكودار على الطرف الآسيوي من المدينة، ووضع صوته في الصندوق رقم 3295، برفته عقيلته صبرية شنطوب وابنتيه.

وأفاد شنطوب في تصريحه أنه "بحسب ما شاهده في المركز الانتخابي أو بحسب المعلومات التي وصلته من بقية المدن فإن الانتخابات تجري بسكينة وهدوء، وأسرع من الجولة السابقة للانتخابات".

وأضاف "أدى حسم القرار في الانتخابات البرلمانية، إلى تقليل العملية الاقتراعية والسهولة في اتخاذ القرار، وأتمنى الخير للشعب والبلاد، وكل مرة الشعب يجري الانتخابات بنضج ويتخذ قراره ببصيرة كبيرة".

وختم بالقول "أؤمن أن نتائج الانتخابات ستكون خيرا لمستقبل البلاد، ومن أجل تركيا الكبيرة والقوية".

وانطلقت في عموم تركيا صباح الأحد عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" كمال قليجدار أوغلو.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة 8:00 ولغاية الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، حيث سيصوتون في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.