موسكو: لا نقبل قواعد تفرضها واشنطن على المجتمع الدوليّ بدل القانون

ذكر لافروف أن روسيا "لا تقبل قواعد تسعى واشنطن لفرضها على المجتمع الدولي، بدلا من القوانين الدولية".

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تقبل "قواعد تفرضها الولايات المتحدة على المجتمع الدولي، عوضا عن القوانين الدولية".

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب وزير خارجية موزمبيق، كارلوس مشكيتا، خلال زيارته لموزمبيق، أن "واشنطن تستخدم الدول الأوروبية لدفع تكاليف الحرب في أوكرانيا، ودعم نظام كييف النازي".

وذكر أن روسيا "لا تقبل قواعد تسعى واشنطن لفرضها على المجتمع الدولي، بدلا من القوانين الدولية".

وأكد على "ضرورة عدم تدخل السفراء الأميركيين في شؤون الدول الأخرى"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتابع لافروف: "إذا ادعى الغرب دعمه للديمقراطية فعليه أن يقبل اختلاف وجهات نظر ومواقف الدول الأخرى، إلا أنه يسعى لفرض إرادته على الآخرين".

وأكد أن "إفريقيا لا تريد أن تعود إلى حقبة الاستعمار، وتسعى للاستفادة من مواردها لصالحها".

كما وصف لافروف المباحثات الثنائية في موزمبيق بأنها كانت "مثمرة وبناءة".

وحول النزاع الأوكراني، قال لافروف: "نثمن موقف موزمبيق المستقل والمتوازن".

واختتم حديثه، قائلا: "سنعمل على تزويد موزمبيق بالمعدات العسكرية ودعمها لمكافحة التهديدات الإرهابية".

من جهته، قال مشكيتا: "نثمن دور روسيا في مكافحة الإرهاب وحل الأزمات بالقارة الإفريقية".

وأعرب وزير خارجية موزمبيق عن ترحيب بلاده بتطوير علاقات التعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين.​​​​​​​