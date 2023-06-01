قتلى وجرحى بهجمات روسية على كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة 5 آخرين على الأقل جراء الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كييف فجر اليوم الخميس.

يأتي هذا فيما انتقدت موسكو تزويد الغرب كييف بأسلحة بعيدة المدى، واعتبرت قول الدول الغربية بأن ذلك لا يشجع الضربات على روسيا مجرد "كذب".

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تطبيق تلغرام "قتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح في منطقة ديسنيانسكي".

وأضافت أن اثنين من القتلى الثلاثة، "هما طفلان يتراوح عمرهما بين 5-6 سنوات و12-13 عاما".

من جهته، قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو عبر التطبيق نفسه "وفقا للتقارير الأولية لفرق الإنقاذ، تم العثور على ثلاثة قتلى، بينهم طفلان، وأربعة جرحى".

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت 10 صواريخ باليستية من طراز إسكندر استهدفت كييف خلال الليل.

كما ذكرت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية أن حريقا اندلع في حي دنيبرو بالمدينة نتيجة تساقط حطام أحد الصواريخ، فيما تعرضت عيادة في حي ديسنيان بالعاصمة لأضرار جراء سقوط صاروخ آخر.

وأظهرت صور من مكان الحادث نشرت على شبكات للتواصل الاجتماعي فرق إنقاذ وهي تساعد السكان في المباني، وتناثرت مواد البناء المحطمة في الشوارع بالخارج.

على الجانب الآخر، أعلن مسؤولون روس، أمس الأربعاء، عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين وتضرر عدة منشآت جراء هجمات أوكرانية على مناطق مختلفة تخضع للسيطرة الروسية، في وقت تستعد فيه كييف لهجوم مضاد لطرد القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا.

هذا، وأعلن حاكم بيلغورود الروسية، بدء إجلاء أطفال من منطقتين تعرضتا لقصف كثيف بالمدفعية وقذائف الهاون.

واستهدفت كييف هذا الأسبوع بالعديد من الصواريخ الروسية.