الأمم المتحدة: قلقون من تباطؤ تنفيذ اتفاقية الحبوب

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن قلقها بشأن تباطؤ تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود المبرمة بين روسيا وأوكرانيا.

أوضح متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في تصريح صحفي، أن 33 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية في أيار مايو/ الماضي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعادل نصف ما تم في نيسان/ أبريل.

وأضاف دوجاريك: "نحن قلقون من تباطؤ تنفيذ اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود".

وأكد أن الأمم المتحدة قدمت توصيات "إستراتيجية وتشغيلية" لجميع الأطراف، وأنها ستواصل اتصالاتها المكثفة من أجل استمرار المبادرة والاستئناف الكامل للعمليات.

وفي تموز/ يوليو 2022 وقعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية للمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية، والتي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في شباط/ فبراير 2022.

وسمحت الاتفاقية التي تم تمديد العمل بها عدة مرات، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ آب/ أغسطس الماضي، وفقا للأمم المتحدة.