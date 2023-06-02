بلينكن: الحرب في أوكرانيا "فشل إستراتيجي" لروسيا

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا وحلفاء آخرين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول الركائز الأساسية "لسلام عادل ودائم" لإنهاء الحرب مع روسيا.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الحرب في أوكرانيا "فشل إستراتيجي" لروسيا كلفها خسائر لسنوات، مشددا على ضرورة تعزيز قوة أوكرانيا قبل أي اتفاق سلام مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ظل تزايد الدعوات للتفاوض.

وقال بلينكن، في خطاب من هلسنكي، إنه "نظرا إلى عدم وجود أي أوهام لدينا حيال تطلعات بوتين، نعتقد بأن الشرط لأي دبلوماسية ذات معنى وأي سلام حقيقي هو أوكرانيا أقوى، قادرة على الردع والدفاع في مواجهة أي عدوان مستقبلي".

وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع أوكرانيا وحلفاء آخرين من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول الركائز الأساسية "لسلام عادل ودائم" لإنهاء الحرب مع روسيا.

وتابع أن واشنطن ستشجع أيضا مبادرات الدول الأخرى لإنهاء الصراع، ما دامت تحترم ميثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها.

وقال إن واشنطن "سوف تدعم الجهود، سواء من جانب البرازيل أو الصين أو أي دولة أخرى، إذا ساعدت في إيجاد طريقة لتحقيق سلام عادل ودائم".