الجيش الروسي شن ضربات على مطارات عسكرية أوكرانية

يأتي ذلك في وقت دعت السلطات الروسية سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم، عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع.

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأحد، أنه شن ضربات جوية على مطارات عسكرية أوكرانية، مؤكدا أنه أصاب مراكز قيادية ومعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "هذه الليلة، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة مشتركة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو، ضد منشآت العدو في مطارات عسكرية".

يأتي ذلك في وقت دعت السلطات الروسية سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم، عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع.

وتعرضت شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلغورود الغربية على الحدود مع أوكرانيا لقصف يومي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، ودفع سكانا إلى الفرار.

وحث حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، السكان على التعاون مع السلطات وإخلاء المنطقة.

وقال غلادكوف عبر تلغرام "أطلب من سكان القرى وخصوصا في منطقة شيبيكينو التي تعرضت للقصف، الاستماع إلى توجيهات السلطات ومغادرة منازلهم مؤقتًا".

وأكد أن الهدف هو "حماية ما هو أكثر أهمية: حياتك وحياة أحبائك".

وأفاد بأن المنطقة شهدت ليلة أخرى "غير هادئة"، و"أضرارا جسيمة".

وتحدث غلادكوف بعد يوم على مقتل امرأتين في قرى حدودية جراء القصف.

وقال إن "أكثر من 4000 شخص" من المناطق الحدودية، يقيمون حاليا في مساكن مؤقتة في منطقة بيلغورود.

وأكد أن السلطات ستنقل القاصرين من القرى الحدودية، وأطفال الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا إلى مخيمات للشباب.