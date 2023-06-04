هجمات صاروخية على كييف وقائد "فاغنر" يلوح باقتحام بيلغورود

قال مسؤولون عسكريون بالعاصمة الأوكرانية كييف إن روسيا شنت موجة جديدة من الهجمات الجوية على أوكرانيا صباح اليوم الأحد، وإن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لجميع الصواريخ والطائرات المسيرة لدى اقترابها من كييف.

أعلنت أوكرانيا تعرض العاصمة كييف لهجمات ليلية جديدة بالصواريخ والمسيرات فجر اليوم الأحد، فيما لوحت مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية بتدخل عاجل في مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا لتسوية ما سمته حالة الفوضى هناك.

قال مسؤولون عسكريون بالعاصمة الأوكرانية كييف إن روسيا شنت موجة جديدة من الهجمات الجوية على أوكرانيا صباح اليوم الأحد، وإن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لجميع الصواريخ والطائرات المسيرة لدى اقترابها من كييف.

وجرح عشرون شخصا بينهم ثلاثة أطفال إصاباتهم خطيرة في هجوم جوي في دنيبرو بوسط أوكرانيا في ساعات متأخرة من الليل، كما أعلنت السلطات الأوكرانية.

واتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الروس "بمهاجمة المدينة"، موضحا أن القصف أصاب مبنيين في منطقة سكنية في دنيبرو.

وكتب زيلينسكي على موقع فيسبوك "هاجم الروس المدينة". واضاف "أصابوا مبنيين سكنيين من طابقين. لسوء الحظ هناك أناس تحت الأنقاض".

وقال مالك شركة فاغنر يفغيني بريغوجين، إن قواته ستتدخل لحماية السكان في مقاطعة بيلغورود في حال عدم قيام وزارة الدفاع بتسوية ما سماه حالة الفوضى هناك في القريب العاجل.

وأكد بريغوجين في تسجيل صوتي أن قواته لن تنتظر الحصول على إذن من أي جهة لاحتواء ما سماه الاستيلاء على الأراضي الروسية.

وتتعرض مقاطعة بيلغورود للاستهداف منذ الشهر الأول للحرب الروسية على أوكرانيا، وزادت وتيرة الهجمات ونوعيتها في الأسابيع الماضية. وتعتبر المقاطعة خط إمداد رئيسي للقوات الروسية الموجودة داخل أوكرانيا.

وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف، إن الجيش الأوكراني واصل، اليوم الأحد، قصف القرى والبلدات الحدودية داخل المقاطعة الواقعة جنوبي غربي روسيا بمحاذاة الحدود الشمالية الأوكرانية.

وتكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية في الأسابيع الأخيرة، بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.