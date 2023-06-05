نشر تسجيلات لاقتراب سفينة حربية صينية من مدمرة أميركية بمضيق تايوان

نشرت فيديو يظهر اقتراب هذه السفينة الصينية على مسافة 137 مترا من المدمرة الأميركية، والتي أجبرت على الإبطاء لتجنب الاصطدام بالسفينة الصينية دون أن تغير مسارها.

أفادت البحرية الأميركية بمرور سفينة حربية صينية بطريقة "غير آمنة" أمام المدمرة الأميركية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال، حين كانتتا تعبران مضيق تايوان في إجراء روتيني.

ونشرت فيديو يظهر اقتراب هذه السفينة الصينية على مسافة 137 مترا من المدمرة الأميركية، والتي أجبرت على الإبطاء لتجنب الاصطدام بالسفينة الصينية دون أن تغير مسارها.

وقال الجيش الأميركي إن المدمرة الأمريكية تشونغ-هون والفرقاطة الكندية مونتريال كانتا تجريان عبورا "روتينيا" للمضيق، السبت، عندما قطعت السفينة الصينية الطريق أمام المدمرة على مسافة 137 مترا.

وفي التسجيل المصور الذي نشرته البحرية الأميركية، تظهر سفينة حربية صينية وهي تقطع الطريق أمام المدمرة الأميركية التي تعمل بالصواريخ الموجهة مما أجبرها على الإبطاء لتجنب الاصطدام. ولم تغير المدمرة الأميركية مسارها.

وأمكن سماع صوت رسالة موجهة باللغة الإنكليزية للسفينة الصينية عبر اللاسلكي تحذر من "محاولات تقييد حرية الملاحة"، لكن المعنى الدقيق للعبارة لم يكن واضحا بسبب الرياح.

ولم تعلق الصين بشكل مباشر على الانتقادات الأميركية للواقعة، ولم ترد وزارة خارجيتها على الفور على طلب للتعليق، اليوم الإثنين.

كان الجيش الصيني قد اتهم الولايات المتحدة وكندا "بإثارة المخاطر عمدا"، بعد أن نفذ أسطولا البلدين إبحارا مشتركا نادرا عبر مضيق تايوان.

ووصفت وزارة الدفاع التايوانية تصرفات الصين مع السفينتين الأميركية والكندية بأنها "استفزازية"، وقالت إن الحفاظ على السلم والاستقرار في المضيق مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدول الحرة والديمقراطية.

وأضافت في بيان أن "أي إجراءات تهدف لزيادة التوتر والخطر لن تسهم في الأمن الإقليمي"، داعية الصين إلى احترام الحق في حرية الملاحة. وهذا هو ثاني حادث من نوعه خلال أيام.

فقد قالت الولايات المتحدة إن مقاتلة صينية نفذت مناورة "عدوانية" يوم 26 أيار/مايو، بالقرب من طائرة عسكرية أميركية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.