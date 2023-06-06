عقوبات أميركية على أفراد وشركات لـ"ارتباطهم" ببرنامج طهران الباليستي

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، فرض عقوبات على أفراد وشركات من إيران والصين وهونغ كونغ، وقالت إن الأشخاص والكيانات الذين تستهدفهم العقوبات، على صلة بالتطوير المزعوم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على عدد من الأشخاص والشركات في إيران الصين وهونغ كونغ، بتهمة دعم البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، أن الشركات الصينية أرسلت أجهزة طرد مركزي، ومعادن غير حديدية يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، ومعدات إلكترونية، لفروع حكومية وشركات خاصة في إيران ضالعة في تصنيع الصواريخ.

وتشمل العقوبات الشركات الصينية: بيجينغ شايني نايتس تكنولوجي ديفيلوبمينت، وكينغداو زونغرونغتونغ ترايد ديفيلوبمينت، وهونغ كونغ كي.دو إنترناشونال ترايد كو، ولينغوي بروسيسس إنجينيرينغ ليميتد، وزيجيانغ كينغجي إند. كو.

كذلك استهدفت وزارة الخزانة الملحق العسكري الإيراني في بكين، داوود دامغاني، واتهمته بالتنسيق لشراء معدات صينية لصناعة الدفاع الإيرانية.

وبموجب العقوبات يُمنع على الشركات والأفراد الأميركيين وكذلك الشركات الدولية التي لها فروع في الولايات المتحدة التعامل مع الأسماء المدرجة في القائمة السوداء.

وتحرم العقوبات الأشخاص والشركات من الوصول إلى أي ممتلكات أو أصول مالية في الولايات المتحدة وتمنع الشركات والمواطنين الأميركيين من التعامل معهم.

ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، سهلت شبكة من سبعة أشخاص وست شركات "شراء الأجزاء والتكنولوجيا الحساسة والحاسمة للجهات الفاعلة الرئيسية في تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية"، بما في ذلك وزارة الدفاع الإيرانية والشركات التابعة لها.

كما تم فرض عقوبات على العديد من المسؤولين التنفيذيين في شركة تشينغجي وشركة (لينغو بروسيس إنجنيرينغ ليميتد)، ومقرها هونغ كونغ، والتي قالت وزارة الخزانة إنها بمثابة شركة واجهة للشركة الصينية.

وأعلن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الولايات المتحدة "ستواصل استهداف شبكات المشتريات العابرة للحدود غير المشروعة التي تدعم سرا إنتاج إيران للصواريخ الباليستية والبرامج العسكرية الأخرى".

وأضاف أنه "تعزز التزامنا بالرد على الأنشطة التي تقوض الاستقرار الإقليمي وتهدد أمن شركائنا وحلفائنا الرئيسيين"، وذلك في ظل القلق الأميركي المتصاعد من قيام طهران بتطوير رؤوس نووية يمكن إطلاقها من صواريخ باليستية وتهديد إسرائيل ودول أخرى.