أفغانستان: مصرع 25 شخصا بينهم 9 أطفال في حادث حافلة

أسفر حادث حافلة صغيرة في شمال أفغانستان عن مصرع 25 شخصا بينهم 9 أطفال و12 امرأة.

لقي 25 شخصا بينهم 9 أطفال و12 امرأة مصارعهم في حادث حافلة صغيرة وقع شمال أفغانستان؛ حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة الأفغانية الأربعاء.

ووقع الحادث في منطقة جبلية بها طرق نصف معبدة في ولاية سربل بينما كان الركاب عائدون من زفاف، وكانوا يسافرون من جزء من مديرية إلى آخر.

وقال المتحدث باسم قائد الشرطة المحلية، دين محمد نظاري، إن "السائق هو سبب الحادث"، مضيفا أن "الحافلة سقطت في حفرة عميقة بسبب إهمال السائق"؛ ولم يوضح ما إذا كان هناك أي ناجين.

ومما يذكر أن حوادث الطرق شائعة في أفغانستان، بالأساس بسبب سوء حالة الطرق وإهمال السائقين على الطرق السريعة.