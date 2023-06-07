كامالا هاريس تدعو إسرائيل إلى ضمان استقلال نظامها القضائي

أضافت هاريس أن قيم البلدين "تستند إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، ويمكنني أن أضيف سلطة قضائية مستقلة أيضا".

دعت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إسرائيل مرة أخرى إلى ضمان استقلال نظامها القضائي بعد أشهر من الاحتجاجات ضد خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تحركها حكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت هاريس تتحدث في حفل استضافته السفارة الإسرائيلية في متحف في واشنطن، وذلك بمناسبة مرور 75 عاما على إعلان دولة إسرائيل.

وتعهدت نائبة الرئيس بـ "التزام ثابت بأمن إسرائيل"، ملمحة في الوقت نفسه إلى الإصلاح القضائي الذي قدمته حكومة نتنياهو.

وقالت "برعاية الرئيس جو بايدن وإدارتنا، ستواصل أميركا دعم القيم التي شكلت أساس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك مواصلة ترسيخ ديموقراطيتنا".

وأضافت هاريس أن قيم البلدين "تستند إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، ويمكنني أن أضيف سلطة قضائية مستقلة أيضا".

وتقول الحكومة الإسرائيلية التي تعد من أكثر الحكومات يمينية، إن من بين أهداف إصلاح النظام القضائي إعادة التوازن إلى السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا التي تعتبرها السلطة التنفيذية مسيسة، لصالح الكنيست.

لكن معارضي الإصلاحات، يرون أنه يمكن أن يؤدي إلى مسار استبدادي.

وبعد تظاهرات ضخمة ضد خطة إضعاف الجهاز القضائي، أعلن نتنياهو في نهاية آذار/مارس عن "توقف" لإعطاء "فرصة للحوار". لكن الاحتجاجات لم تتوقف حتى الآن.

ورأى بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن "تواصل هذا الطريق"، وأعرب عن أمله في أن "تتخلى" الحكومة عن هذا الإصلاح.

وجددت هاريس دعمها لدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدة أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن "ينعموا بالحرية والازدهار والديموقراطية بمساواة".

ورافق هاريس إلى الحفل زوجها داغ إمهوف، أول زوج يهودي لرئيس أو نائب رئيس الولايات المتحدة.

وأكدت أنها في شبابها، كانت تجمع تبرعات للصندوق القومي اليهودي بهدف تطوير أراض للمجتمعات الإسرائيلية.

وقالت هاريس "اليوم بقيادة الرئيس جو بايدن، تقيم الولايات المتحدة علاقة لا تتزعزع مع إسرائيل".