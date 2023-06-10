اعتداءات جنسية: الأمم المتحدة تسحب "وحدة عسكرية" من مينوسكا

الأمم المتحدة: "ستتم إعادة الوحدة إلى بلادها بمجرد أن لا يكون وجودها مطلوبًا في الموقع من جانب المحققين".

تعتزم الأمم المتحدة سحب جميع أفراد الوحدة العسكرية التنزانية البالغ عددهم 60 من بعثتها في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) بعد "مزاعم استغلال واعتداءات جنسية" تستهدف 11 منهم، حسبما أعلنت البعثة.

وقالت مينوسكا في بيان، لم يُحدد تاريخ الوقائع، إن "الأدلة الأولية التي جمعها مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية كشفت أن 11 فردًا من الوحدة، ينتشرون في قاعدة مؤقتة لمينوسكا في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، متورطون في الاستغلال والاعتداء الجنسي على أربع ضحايا".

وأضافت أن الضحايا "تلقوا رعاية ودعمًا فوريًا من خلال شركاء البعثة، بناءً على احتياجاتهم الطبية والنفسية".

وأوضحت الأمم المتحدة أنها أجرت تحقيقًا داخليًا "لتقييم الادعاءات وتحديد الضحايا المُفترَضين والاستماع إليهم". وأضافت أنها "أبلغت بهذه المزاعم السلطات التنزانية" التي بدورها "لاحظت خطورتها وتعهدت اتخاذ التدابير اللازمة".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستتم إعادة الوحدة إلى بلادها بمجرد أن لا يكون وجودها مطلوبًا في الموقع من جانب المحققين"، مشددًا على أن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة تنفيذ (...) سياسة عدم التسامح مطلقا مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين".