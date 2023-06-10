واشنطن تدعم كييف بمعدات عسكرية جديدة بـ2.1 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر بقيمة 2.1 مليار دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن "هذه الخطوة تؤكد الالتزام المستمر بكل من القدرات الحاسمة لأوكرانيا على المدى القريب والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".

وتشمل المساعدات الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ "هوك"، وقذائف مدفعية عيار 105 مم و203 مم.

بالإضافة إلى أنظمة "بوما" الجوية غير المأهولة (طائرات مسيرة) وذخائر لنظام الصواريخ الموجهة بالليزر، إلى جانب دعم أنشطة التدريب والصيانة، حسب البيان نفسه.

كما ستواصل الولايات المتحدة دعمها للتدريب وكذلك أنشطة الصيانة والدعم للقوات الأوكرانية.

واختتم البنتاغون حديثه بالقول إن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بالقدرات لتلبية احتياجاتها الفورية في ميدان المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية طويلة المدى".