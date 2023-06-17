باكستان: مصرع 12 شخصا و8 إصابات في انقلاب حافلة

توفي سبعة في المستشفى. بينما قتل على الفور في مكان الحادث خمسة ركاب، بينهم نساء وأطفال. ومازال ثمانية مصابون يتلقون العلاج.

لقي 12 شخصا مصارعهم فيما أصيب 8 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة كانت تسير على طريق سريع في إقليم البنجاب الباكستاني، اليوم السبت، حسبما أفاد مسؤولون في الشرطة والصحة بباكستان.

وقال المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة الفيدرالية، ثاقب وحيد، إن الحافلة كانت في طريقها من العاصمة إسلام آباد إلى مدينة لاهور الشرقية عندما تعطلت مكابحها على بعد 135 كيلومترا من العاصمة في منعطف حاد في سلسلة جبال الملح.

وبحسب أمجد حسين وهو مسؤول في مستشفى كالار كهار تاون، توفي سبعة في المستشفى. بينما قتل على الفور في مكان الحادث خمسة ركاب، بينهم نساء وأطفال. ومازال ثمانية مصابون يتلقون العلاج.

ومما يذكر أن حوادث المرور شائعة في باكستان، حيث لا يتم اتباع معايير السلامة إلى حد كبير وتنتهك قواعد المرور بانتظام ونادرا ما يتم تطبيقها.