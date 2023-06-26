روسيا تعلن اعتراض طائرتين مقاتلتين بريطانيتين فوق البحر الأسود

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية". وازداد هذا النوع من الحوادث بين طائرات روسية وأخرى غربية في الأشهر الأخيرة فوق البحر الأسود.

طائرة روسية اعترضت مسيّرة أميركيّة في آذار/ مارس الماضي ("أ ب")

أعلنت روسيا، الإثنين، أنها أرسلت طائرتَين حربيتين لاعتراض مقاتلتين بريطانيتين، اقتربتا من حدودها فوق البحر الأسود، وفق قولها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "مع اقتراب الطائرتين المقاتلتين الروسيتين، استدارت الطائرتان الأجنبيتان وابتعدتا عن الحدود الروسية".

وأشارت إلى أن المقاتلتين من طراز "تايفون" تابعتان للجيش البريطاني وترافقهما طائرة استطلاع من نوع "آر سي-135".

وأضافت الوزارة: "عادت الطائرتان الروسيتان بسلامة إلى مطارهما الأصلي. لم يحصل أي انتهاك للحدود الروسية".

وازداد هذا النوع من الحوادث بين طائرات روسية وأخرى غربية في الأشهر الأخيرة فوق البحر الأسود، وكذلك فوق بحر البلطيق، على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وفي نهاية أيار/ مايو، أعلنت موسكو اعتراض أربع قاذفات إستراتيجية أميركية فوق بحر البلطيق، في حادثين مختلفين في غضون أسبوع.

وأُرسلت أيضًا طائرات روسية لاعتراض طائرات فرنسية وألمانية وبولندية.

وفي نيسان/ أبريل، توجهت طائرتان حربيتان روسيتان لاعتراض مسيرة أميركية من طراز "ريبر إم كيو-9" في البحر الأسود تحطمت على الإثر في البحر. وسبب الحادث توترًا بين واشنطن وموسكو.