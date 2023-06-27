السلطات الروسية تسقط الملاحقات في حق فاغنر

قال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الانباء الروسية "تم إغلاق القضية الجنائية المرتبطة بالتمرد المسلح التي نفّذتها شركة فاغنر العسكرية الخاصة".

أعلنت السلطات الروسية، الثلاثاء، إسقاط الملاحقات في حق مجموعة فاغنر المتهمة بتنفيذ تمرّد مسلّح للإطاحة بقيادة البلاد العسكرية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) الذي أوردت بيانه وكالات الانباء الروسية "تم إغلاق القضية الجنائية المرتبطة بالتمرد المسلح التي نفّذتها شركة فاغنر العسكرية الخاصة".

وأوضح "إف إس بي" أن المشاركين في التمرّد "وضعوا حدا لتحركاتهم الهادفة بوضوح لارتكاب جريمة".

وأضاف "بالنظر إلى هذه الظروف وغيرها من الظروف ذات الصلة بالتحقيق، أصدرت سلطات التحقيق قرارا بإنهاء القضية الجنائية".

اتّهم جهاز الأمن "إف إس بي" نهاية الأسبوع مؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين بمحاولة تنظيم "نزاع مدني" وحض مقاتلي المجموعة على اعتقاله.

وكان قد عرض الرئيس الروسيّ، فلاديمير بوتين، على مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية، الالتحاق بالجيش، أو "الذهاب إلى بيلاروسيا"، وذلك في خطاب ألقاه في وقت متأخر من مساء الإثنين، مؤكدا فيه أن أي محاولة ابتزاز أو إثارة اضطرابات؛ "محكوم عليها بالفشل".

كما يأتي بعد وقت وجيز من إعلان رئيس "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن تمرّده كان يهدف إلى إنقاذ مجموعته المسلّحة المرتزقة، وليس إلى الإطاحة بالنظام الروسي، في أول تسجيل صوتي يبث له، منذ انتهاء التمرّد المسلح. وقال بريغوجين في رسالة صوتية، مدتها 11 دقيقة، لم يكشف فيها عن مكان تواجده: "ذهبنا للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد". وعدّ فيها أن تقدُّم مجموعته نحو موسكو قبل يومين، كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، مؤكدًا أن عناصره، قطعوا مسافة 780 كيلومترًا، دون أن يواجهوا أي مقاومة تُذكر.